Optikbranche besorgt um Forschungsgelder: Messe startet

Generell gehe es der mittelständisch geprägten Photonik-Industrie im Freistaat gut, sagte Kirsten. Die 186 Unternehmen setzten Optonet-Schätzungen zufolge 2022 etwa 3,8 Milliarden Euro um. Viele Hersteller sind in Nischen unterwegs, hochspezialisiert und teils auch Marktführer in ihrem Bereich. Das macht sie resilienter. Dazu komme die hohe Dichte an Unternehmen rund um Jena, was Austausch und Zusammenarbeit befördere. Eine Verlagerung von Produktion in die USA oder andere Länder, wie sie andere energieintensive Unternehmen teils planen, komme daher für fast keine Firma hier infrage.

Sorgen bereite der Branche aber die zu erwartende Fachkräftelücke. Um die zu schließen, brauche es nicht nur mehr Ausbildung und Automatisierung, sondern auch Zuwanderung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wahlprognosen machen wir uns da große Sorgen, sagte Kirsten. Wir können als Standort nur punkten mit einer Willkommens- und Bleibekultur. Zuletzt hatte auch der Vorstand von Jenoptik für mehr Toleranz und Offenheit appelliert.