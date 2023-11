Optendrenk verteidigt Umschichtung im Etatentwurf 2024

Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat die Kürzung der Investitionsmittel für Krankenhäuser im Haushaltsentwurf 2024 gegenüber dem ursprünglichen Ansatz verteidigt. Der Förderrahmen des Landes für den NRW-Krankenhausplan von rund 2,5 Milliarden Euro bleibe in den kommenden Jahren unverändert, sagte Optendrenk am Freitag in Düsseldorf. Aber im Jahr 2024 werden noch nicht so viele Mittel abfließen, selbst wenn (CDU-Gesundheitsminister) Karl-Josef Laumann jetzt in die Bewilligung eintritt, erklärte er. Deshalb sei es möglich, 150 Millionen Euro von 2024 nach 2025 zu verschieben. Über diese und weitere Umschichtungen im Etatentwurf 2024 hatte die Regierung vor dem Hintergrund schwächerer Steuereinnahmen informiert.

Der Finanzminister verwies auf einen Streit zwischen Bund und Land: Der Bund habe in der Krankenhausstruktur sehr lange andere Ziele verfolgt als das Land Nordrhein-Westfalen. Dann hat es im Sommer eine Abstimmung daraufhin gegeben, wie man das ein Stück besser verzahnt, erläuterte er. Das habe zu einer gewissen Verzögerung des Gesamtprozesses und auch der Krankenhausplanung in NRW geführt. Diese Abstimmung sei aber nötig gewesen, weil ein Großteil der Gelder für die Krankenhäuser von den Krankenkassen und vom Bund kämen. Das Land stelle Investitionsmittel bereit. Letztlich würden nun aber nicht in dem Umfang Gelder schon im Jahr 2024 benötigt wie zunächst gedacht.

Die SPD-Landtagsfraktion warf der schwarz-grünen Landesregierung bereits vor, dass sie den Etatansatz rasiere und notwendige Investitionen wie eine Bugwelle vor sich her schiebe, um die schwarze Null in ihrem Haushalt nicht zu gefährden. Die Umsetzung des NRW-Krankenhausplans hat noch nicht einmal begonnen, da streicht der Finanzminister dem Gesundheitsminister schon fast die Hälfte der Mittel für das Auftaktjahr 2024, sagte der SPD-Abgeordnete Thorsten Klute. Dabei investierte das Land seit Jahren viel zu wenig in seine Kliniken. Der Investitionsstau betrage 16 Milliarden Euro. Dieser Stau wachse jedes Jahr um eine weitere Milliarde. Die SPD fordert pro Jahr zwei Milliarden Euro für Investitionen in die Krankenhäuser.