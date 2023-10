Opposition: Regierung ist zu lax mit Tesla

Mehr zum Thema

Berliner Parlament berät über Antisemitismus Das Berliner Abgeordnetenhaus ist am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor knapp zwei Wochen zusammengekommen. Als Gast wurde zum Auftakt der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, mit starkem Beifall der Abgeordneten begrüßt. Auf der Besuchertribüne nahmen unter anderem auch Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Berlin Platz. Im Mittelpunkt der Sitzung stand eine Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU). Die Erklärung im Abgeordnetenhaus trug den Titel Berlin hält zusammen - Gemeinsam für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus.

Haßelmann entsetzt über antisemitische Ausschreitungen Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat sich entsetzt über antisemitische Ausschreitungen in Deutschland gezeigt. Mit Erschrecken und Entsetzen sehen wir alle die Situation in Deutschland, sagte Haßelmann am Donnerstag im Bundestag. Sie habe sich nicht vorstellen können, dass es zu so gravierenden Anfeindungen, Angriffen und Brandanschlägen komme. Es braucht ein entschiedenes Handeln, das steht fest, sagte Haßelmann. Für uns alle gilt: Nie wieder! Angesichts des Nahostkonflikts und des Ukraine-Kriegs forderte Haßelmann die demokratischen Kräfte in Deutschland zur Zusammenarbeit auf. Alle seien sehr beunruhigt. Deshalb erfordern schwere Zeiten auch gemeinsame Anknüpfungspunkte.