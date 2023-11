Opposition kritisiert: „Realitätsferne Halbzeitbilanz“

Mehr zum Thema

Einspruch gegen OB-Wahl in Bitterfeld-Wolfen Bei der Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen hat sich CDU-Amtsinhaber Armin Schenk in der Stichwahl gegen einen AfD-Kandidaten durchgesetzt - jetzt hat die AfD nach eigenen Angaben Einspruch eingelegt. Es gilt nun zu überprüfen, ob Wahlgrundsätze nicht eingehalten wurden und ob die Organisation der Wahl mangelhaft war, teilte der AfD-Kreisvorsitzende Daniel Roi am Dienstag mit. Es gehe etwa um die hohe Zahl von Briefwahlstimmen für den Amtsinhaber und die Art des Wahlkampfes. Formal habe ein AfD-Mitglied den Wahleinspruch eingelegt.