Opposition fordert Rücktritt von Limbach

Berlin will 138 Autobahnprojekte beschleunigen: 68 in NRW Die Berliner Ampel-Fraktionen wollen bundesweit 138 Autobahnprojekte beschleunigt umsetzen. Davon betrifft die Hälfte Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einem Änderungsantrag von SPD, Grünen und FDP zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die 68 Projekte in NRW sollen auf insgesamt zwölf Autobahnen umgesetzt werden. Sie betreffen Stauschwerpunkte und Engstellen. Konkret geht es vor allem um eine Erweiterung von Fahrstreifen.

Mann soll Frau bedroht haben: SEK-Einsatz in Köln Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben im Kölner Stadtteil Dellbrück einen Mann überwältigt, der eine Frau bedroht haben soll. Die Polizisten hätten die 45-Jährige beim Eintreffen unversehrt vor dem Haus angetroffen, der 50-Jährige sei in seiner Wohnung festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er sei ersten Erkenntnissen zufolge nicht bewaffnet gewesen.