Opferhilfe soll in Sachsen-Anhalt bekannter gemacht werden

Folgeunfälle nach Reifenplatzer an Auto auf A14 bei Könnern Nach einem Reifenplatzer an einem Wagen auf der A14 bei Könnern ist es zu mehreren Folgeunfällen gekommen. Am frühen Donnerstagmorgen sei das Auto nach dem Reifenschaden in die rechte Leitplanke geprallt und auf dem Standstreifen stehengeblieben, teilte die Polizei mit. Demnach sicherte unverletzte Fahrer sein Fahrzeug und wartete außerhalb des Pkw auf Hilfe. Ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah das Auto, fuhr dagegen und schob es auf die rechte Fahrspur. Die Fahrbahn wurde gesperrt, um die Fahrzeuge zu bergen. Auf das Stauende fuhr ein Lkw auf und schob drei andere Lastwagen zusammen. Zwei Leichtverletzte wurden ambulant behandelt.

Sozialministerin lehnt Kürzungen bei FSJ-Finanzierung ab Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat Sparpläne im Bereich der Freiwilligendienste kritisiert. Es dürfe in einem so wichtigen Feld keine Kürzungen seitens der Bundesregierung geben, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Landtag in Magdeburg. Sie hoffe, dass die Pläne in den Haushaltsberatungen im Bundestag noch zurückgenommen würden.