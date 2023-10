Das kleine Gerät wird via Magnet an der Scheibe befestigt und nimmt die Vibrationen des Autos wahr. Hält der Wagen an, stellt sich die Parkscheibe laut Anbieter in weniger als 60 Sekunden selbst ein. Der Fahrer muss nicht selbst aktiv werden und auch eine App ist nicht nötig. Das Gerät ist vom TÜV Nord geprüft und vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen - die Nutzung ist also völlig legal. Knöllchen wegen der vergessenen Parkscheibe sollten also kein Problem mehr sein. Bei knapp 5.100 Bewertungen kommt das kleine Helferlein auf 4,6 von 5 Sternen.