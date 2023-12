Olympia-Bewerbung: LSB freut sich über „einstimmiges Votum“

Mehr zum Thema

Berliner „Weihnachtszug“ seit 15 Jahren wieder unterwegs S-Bahn fahren wie vor (fast) 100 Jahren: Für den Weihnachtszug hat der Verein Historische S-Bahn Berlin am Samstag erstmals seit 2008 wieder uralte Triebwagen und Waggons von Grünau aus auf Rundfahrt geschickt. Bis zum 23. Dezember ist der Zug mit etwa 200 Plätzen jeweils an den Adventswochenenden unterwegs. Allerdings waren schon vorab alle Tickets ausverkauft, wie die Veranstalter mitteilten.