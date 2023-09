„Let’s Dance“-Star Renata Lusin (36), die das Ex-Paar bei den Dreharbeiten der Tanzshow näher kennenlernte, schreibt: „Zum Weinen. Wir haben euch als so ein glückliches und cooles Paar kennengelernt. Sehr schade. Vielleicht gibt es irgendwann ein Zurück.“

Dem schließt sich Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor (42) an: „Oh Gott, so öffentlich verletzt zeigen sich meist nur Frauen und es tut einem richtig leid, dass ihr es nicht geschafft habt. Ich glaube, [Amira] war die erste Frau, die du richtig geliebt hast und mit der du alt werden wolltest, um so mehr schmerzt es, so etwas zu lesen.“ Ihrem Kommentar fügt sie den Wunsch an, dass die beiden trotz Trennung ein Team bleiben.

Scheint ganz als habe Oliver Pocher mit seiner Offenheit einen Nerv getroffen. Bleibt nur abzuwarten, ob der Herzschmerz-Post auch bei seiner Verflossenen Anklang findet – die prominente Community würde sich jedenfalls freuen. (ean)