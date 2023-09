Und dann ist Olli auch noch so selbstreflektiert! Er gibt nicht Amira die Schuld am Liebes-Aus, sondern gesteht sich Fehler ein. „Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast“ oder „Da habe ich als Ehepartner versagt“ – Sätze, die unter die Haut gehen und bei denen ich wieder ein lautes „Aaaaaw“ seufze.

Doch nicht nur das! Er besitzt sogar die Stärke, seiner Ex Glück für die nächste Beziehung zu wünschen. Olli, echt jetzt? Ich habe wirklich alles von diesem Typen erwartet: eine Schlammschlacht, böse Kommentare über Amira… Schließlich hat er an seinen Ex-Freundinnen zuvor nach einer Trennung auch nicht unbedingt immer ein gutes Haar gelassen. Ganz Olli-typisch hat er die eine oder andere Spitze gegen Sandy Meyer-Wölden, Annemarie Carpendale und Co. geschossen. Doch diesmal ist es anders. Der arme kleine Olli scheint wirklich verletzt zu sein, seine große Liebe Amira verloren zu haben.

