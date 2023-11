Er ist groß, stark und liegt Amira sehr am Herzen – ist ER etwa der neue Mann an ihrer Seite? Na ja, nicht ganz! Die Prominent!-Moderatorin teilt in ihrer Instagram-Story Aufnahmen, die sie beim weihnachtlichen Dekorieren ihres Hauses zeigen. Ein Accessoire steht dabei besonders im Fokus: ein überdimensionaler Nussnacker.

Lese-Tipp: Neues Eigenheim: Amira Pocher soll Nägel mit Köpfen machen