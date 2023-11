Dass Olli so offen mit dem Ehe-Aus umgeht, hat einen Grund – und es ist nicht, weil er Mitleid haben möchte. „Natürlich sind das Sachen, die man auch lieber privat behandeln würde. Aber es ist nun mal so, Amira und ich haben zusammen einen Podcast gehabt, und das ist nun mal ein Pärchen-Podcast gewesen“, schildert der Familienvater seine Sicht der Dinge. Nach einer Trennung alles einfach totschweigen und so tun, als wäre nie etwas gewesen, findet er „lächerlich“. Stichelt er deshalb oben in unserem Video gegen Amiras angeblichen Neuen?

Er habe nicht vor, jedes Detail öffentlich auszupacken: „Aber grundsätzlich über den Fakt, dass man jetzt getrennt ist, dass das anders gelaufen ist, als man sich das vorgestellt hat, das werde ich verarbeiten, auf der Bühne.“ Humor sei sein Ventil – und das wird auch immer so bleiben. (dga)