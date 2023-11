Diese Woche sitzt anstelle von Noch-Ehefrau Amira erstmals die erste Ehefrau von Oliver Pocher, Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden, gemeinsam mit dem Moderator hinter dem Mikro. Aber wie lange noch?



Denn eigentlich wollte die gemeinsame Tochter Nayla den Podcast-Platz einnehmen. Die Idee dazu stammt von ihr selbst. „Du hast Glück, dass du jetzt auf dem Spot hier sitzt“, erzählte Olli im Gespräch mit Sandy schmunzelnd.



Und Sandy scheint diese Idee gar nicht mal so schlecht zu finden, so haut sie direkt alle Details raus: „Wie, du machst jetzt den Podcast?“, habe die 13-Jährige zu ihr gesagt. Weiter stellte sie fest: „Das ist ja total unfair! Es gibt ja nur eine richtige Frau Pocher in der Familie und das bist weder du noch Amira – das bin ich! Eigentlich müsste ich den Podcast mit Papa machen", stellte sie klar. Ganz schön selbstbewusst, die Kleine. Und auch Papa Pocher schien von der Idee eines gemeinsamen Vater-Tochter-Podcasts angetan. Kein Wunder: Nayla hat auch wirklich gute Argumente. So zum Beispiel den Fakt, dass die Eltern nicht wollen, dass man ihr Gesicht in der Öffentlichkeit sehe. Beim Podcast würde das ja passen - da würde man nur die Stimme der 13-Jährigen hören.



