Oliver Pocher holt erneut gegen Amira aus: „Ich will keine Sympathiepunkte gewinnen!"

Dass er die Trennung auch öffentlich verarbeite, mache er, weil er einfach so ticke. „Ich will keine Sympathiepunkte gewinnen, sondern ich bin einfach so, wie ich bin und so agiere ich auch“, macht er im Interview klar. Für ihn gehöre zur Verarbeitung der ganzen Geschichte auch Comedy: „Also ich mache mich über die Situation lustig, habe da jetzt einen Elfmeter liegen und den werde ich verwandeln.“

In einem ersten Interview im Rahmen eines „Exclusiv Spezials“ zur NFL hatte Oliver Pocher seiner Ex bereits fehlende „emotionale Reife“ vorgeworfen. Was er in einem weiteren Gespräch zu sagen hatte, sehen Sie oben im Video.