Trotz Trennung widmet Comedian Oliver Pocher Amira – wie in den Jahren zuvor – einen Post zum Geburtstag. Und der hat es in sich! Denn so gefühlvoll und ehrlich hat man den 45-Jährigen noch nie erlebt. In den persönlichen Zeilen für seine Noch-Ehefrau Amira lässt der Comedian tief in sein gebrochenes Herz schauen. „Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich“, erklärt Oliver Pocher in dem Post auf Instagram und zeigt dabei eine Reihe von Bildern aus glücklichen Tagen des Ehepaars.

Schonungslos offen geht er dabei auch mit sich selbst ins Gericht. „Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast“, so der 45-Jährige. „Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast.

Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte um Dich glücklich zu machen.“ Ehrlich gibt er zu: „Da habe ich als Ehepartner versagt.“