Ernste Zeilen statt ulkiger Gags! Den Oliver Pocher (45), den man in den letzten Tagen gesehen hat, kannten so wohl nicht viele. Die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Amira (31) hat den Comedian tief verletzt. Das macht er auch in einem sehr bewegenden und aufrichtigen Posting deutlich. RTL hat ihn am Donnerstagabend auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises getroffen und nachgehakt: Wie kommt’s, dass er nun solche ernsten Töne anschlägt?