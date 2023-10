Oliver Pocher: Das sagen Promis zum Podcast-Frauentausch

Für eine echte Überraschung hat Oliver Pocher (45) gesorgt: Nach der Trennungskrise ersetzt er seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) im Paar-Podcast kurzerhand durch seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40), besser bekannt als Sandy. Wie Podimo am Samstagabend (28. Oktober) bestätigte, wird am kommenden Freitag die erste Folge von "Die Pocher - frisch recycelt" mit den beiden erscheinen. Darauf haben bereits einige Prominente reagiert.

"Es gibt ab Freitag VIEL zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie", schrieb Oliver Pocher in einem Posting und zeigte dabei auch das neue Cover, in dem Amira Pocher durch Sandy Meyer-Wölden ersetzt wurde. Mit der 40-Jährigen war Pocher von 2010 bis 2014 verheiratet, sie haben drei gemeinsame Kinder. Sie selbst teilte die Neuigkeit in einer Instagram-Story und meinte dazu: "Weil unsere Familie IMMER für Überraschungen gut ist..."

Überrascht hat der Podcast-Wechsel auch etliche Prominente, die Oliver Pocher unterstützen. Schauspielerin Mariella Ahrens (54) bekundete unter seinem Posting: "Wie witzig - cooler Move." Dschungelkönigin Djamila Rowe (56) kommentierte mit einem schlichten "Clever". Musiker Alec Völkel (51) schrieb: "Aber sowas von Touché. Love it." Und Moderatorin Sophia Thomalla (34) bekräftigte: "Wir stehen hinter dir." TV-Darsteller Julian F.M. Stoeckel (36) findet die Aktion "sehr lustig". Digitalen Applaus gab es auch von Künstler Leon Löwentraut (25), und Schauspielerin Joyce Ilg (40) schickte Flammen und ein Herz.

Am 24. Oktober hatte Pocher den gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" mit Amira Pocher (31) einseitig für beendet erklärt. In einem Instagram-Post schrieb der 45-Jährige: "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und dem dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag." Die beiden hatten Ende August ihre Trennung nach knapp vier Ehejahren bekannt gegeben. Zusammen haben sie zwei kleine Söhne.

spot on news