OLG München stellt Ablehnung der Lkw-Kartellklage in Frage

Mann bedroht Passanten und beschädigt Wahlplakate Ein 40-Jähriger hat in Augsburg Wahlplakate mit einem Messer beschädigt sowie Passanten und Polizisten bedroht. Der Mann verletzte sich bei der Sachbeschädigung wohl versehentlich selbst am Knie, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde vor Ort behandelt und kam in ein Krankenhaus.

Erfolg mit Taylor Swift: Ticketfirma Eventim erwartet Gewinn Eine große Nachfrage nach Tickets stimmt den Vermarkter CTS Eventim optimistischer. So rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von deutlich über zwei Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis des Gesamtjahres soll deutlich über 400 Millionen Euro liegen.