Ohne Zulassung: Motorschaden lässt Autokäufer auffliegen

Studie: In Bayern fehlen mehr als 70.000 Kita-Plätze Bayerns Kitas müssten 70.000 Kinder mehr aufnehmen, erst dann würde der Freistaat laut Bertelsmann Stiftung den Rechtsanspruch der Eltern erfüllen können. Eine Lösung ist zwar in Sicht, aber noch in weiter Ferne.

71-Jähriger nach Unfall bei Waldarbeiten unterkühlt gefunden Dank einer großen Suchaktion ist ein bei Waldarbeiten verletzter 71-Jähriger zwar unterkühlt, aber noch rechtzeitig gefunden worden. Der Mann war am Montag bis in die späten Abendstunden nicht von Waldarbeiten in der Nähe von Wendelstein (Landkreis Roth) zurückgekehrt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mitteilte. Seine Lebensgefährtin schaltete deshalb die Polizei ein, die angesichts der niedrigen Temperaturen und des andauernden Schneefalls mehrere Streifen samt Diensthunden sowie die umliegenden freiwilligen Feuerwehren alarmierte. Auch ansässige Landwirte beteiligten sich an der Suche.