Ohne Jubel: Norweger Hagenes gewinnt Münsterland-Giro

Wüst: „Gesellschaftliche Einheit bleibt Herausforderung“ Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält das Streben nach gesellschaftlicher Einheit auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung für zentral. Die formale Einheit ist vollzogen, keine Frage. Aber natürlich, die gesellschaftliche Einheit ist und bleibt eine Herausforderung, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg. Zwischen Ost und West und auch in vielerlei anderer Hinsicht sei es immer wieder eine Aufgabe für Politik, aber nicht nur für diese, gesellschaftliche Einheit zu schaffen.

Unbekannte schießen auf Auto: Junge Frau verletzt Ein mit drei Menschen besetztes Auto ist in Hamm am frühen Dienstagmorgen beschossen und eine junge Frau verletzt worden. Sie sei nicht in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag mit. Über die beiden anderen Insassen im Wagen gab es zunächst keine weiteren Angaben. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.