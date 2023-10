Ohne Goretzka: Mittelhandfraktur bei Nationalspieler

Mehr zum Thema

Kuscheltier-Aktion bei Coburger Handball-Club Zahlreiche Kuscheltiere sind bei einem Handballspiel in Oberfranken in der Halbzeit aufs Spielfeld geflogen. In der Pause des Zweitliga-Spiels zwischen dem HSC 2000 Coburg und dem TV Hüttenberg warfen am Sonntag Zuschauer für einen guten Zweck die Kuscheltiere auf das Parkett. Gastgeber Coburg hatte die Zuschauer zuvor einmal mehr zu dieser nach eigenen Angaben jährlichen Aktion aufgerufen, nachdem sie im vergangenen Jahr ein großer Erfolg gewesen sei. Der Verein spendet die Kuscheltiere an die Tafel in Coburg, die diese an bedürftige Kinder in der Region verteilt.