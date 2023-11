Ohne Führerschein und unter Drogen: Zwei Autofahrer gestellt

Mehr zum Thema

Mann attackiert Polizeibeamten mit Messer: U-Haft Ein 43-Jähriger soll in Mannheim einen Polizisten mit einem Messer schwer verletzt haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine Amtsrichterin erließ Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Der Polizeibeamte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Flüchtiger Mörder knackte Fußfessel mit Werkzeug Bei seiner aufsehenerregenden Flucht während eines bewachten Ausgangs hat ein verurteilter Mörder seine Fußfessel mit Hilfe eines Werkzeugs geknackt. Mit einem geeigneten Werkzeug kann jede Fesselung durchtrennt werden, sagte die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Landtag. Die CDU-Ministerin äußerte sich nicht dazu, ob dem Mann geholfen wurde, die Fußfessel durchzutrennen, und wie er bei seiner Flucht an das Werkzeug gelangen konnte. Der Deutsch-Kasache war als gefangener der JVA Bruchsal am Montag vor einer Woche bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim entkommen.