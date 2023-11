Offene Lehrstellen: Arbeitsagentur vermittelt Nachzügler

Der erste Monat ihrer Ausbildung ist für die neuen Azubis im Nordosten geschafft, mehr als 1000 Lehrstellen sind aber immer noch offen. Die Arbeitsagentur möchte jetzt noch Bewerber unterbringen - Hunderte Stellen werden wohl trotzdem frei bleiben.

Ob im Einzelhandel, im Restaurant oder im Hotel - in Hunderten Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern sind zum Start dieses Ausbildungsjahres Stellen für Lehrlinge unbesetzt geblieben. Landesweit seien noch 1431 Ausbildungsplätze offen, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin. Dem gegenüber stünden 438 Jugendliche, die aktuell noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seien. Die Bewerberinnen und Bewerber reichten also nicht aus, um alle Ausbildungsstellen zu besetzen. Gemeinsam mit Markus Biercher, Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, stellte Meyer die landesweite Bilanz zum Ausbildungsmarkt 2023 vor.