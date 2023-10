Offene Haftbefehle wegen Betrugs- und Diebstahlsdelikten

Mehr zum Thema

Autofahrer fährt in den Gegenverkehr: Mehrere Verletzte Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Birkenfeld in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 42 Jahre alten Fahrers kollidiert. Dabei wurden sowohl der 30-Jährige und sein Beifahrer als auch der 42-jährige, seine Beifahrerin und zwei Kinder leicht verletzt, wie die Polizei Idar-Oberstein am Freitagabend mitteilte. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Mainz geht mit stolzer Serie in das Bayern-Spiel Der kriselnde FSV Mainz 05 empfängt in die Fußball-Bundesliga an diesem Samstagabend den deutschen Meister FC Bayern. Die Rheinhessen haben sogar die vergangenen drei Heimspiele gegen die Münchner gewonnen, sind aber klarer Außenseiter. Der Tabellenvorletzte ist seit dem 3:1 gegen die Bayern im April in zwölf Liga-Spielen nacheinander sieglos. Zudem plagen Trainer Bo Svensson, der auf seinen einstigen Lehrmeister Thomas Tuchel trifft, einige Ausfälle.