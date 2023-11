Offenburg verzichtet zunächst auf Trauerfeier für Schüler

Mehr zum Thema

Mann fängt Skorpion in Wohnzimmer ein Ein 26-Jähriger hat in Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen Skorpion in seinem Wohnzimmer entdeckt. Der Mann bemerkte das Tier am Montag, als es an einer Wand hochkletterte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er fing den drei bis fünf Zentimeter große Skorpion ein und übergab ihn der Polizei. Nach Einschätzung eines Experten des Landeskriminalamtes handele es sich bei dem Tier um einen relativ harmlosen Alpenskorpion. Wie das Tier in das Wohnzimmer kam und woher es stammt, war zunächst unklar.