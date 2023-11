Tödliches Ende eines Streits unter Jugendlichen in Offenburg!

Das 14-jährige Opfer erlag einige Stunden nach der Bluttat in einer Schule seinen schweren Verletzungen in einer Klinik. Der Angriff ereignete sich gegen Mittag. Die Polizei rückte sofort mit einem Großaufgebot an. Der Schütze (15) wurde festgenommen.

