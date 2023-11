Ofarim-Prozess: Biedermann und Hoteldirektor als Zeugen

Mehr zum Thema

Warnstreik der Lehrerinnen und Lehrer: Kundgebung in Leipzig Die angestellten Lehrerinnen und Lehrer sowie Hochschulbeschäftigte sind am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft GEW will mit dem bundesweiten Streiktag Bildung Druck auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder machen. Zahlreiche Schulen haben Eltern aufgerufen, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu lassen. Eine Notbetreuung werde aber gewährleistet.