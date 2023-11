Örtlich leichter Schnee und glatte Straßen in Sachsen-Anhalt

Auf örtlich leichten Schnee und glatte Straßen müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Donnerstag einstellen. Der Tag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst wolkig bis heiter bei maximal null Grad, im Oberharz minus zwei Grad. Ab dem Nachmittag schneit leicht es in den südlichen Landesteilen.

In der Nacht zu Freitag bleibt es im Norden niederschlagsfrei, teilweise zieht Nebel auf. In den südlichen Regionen schneit es zeitweise leicht. Die Temperaturen fallen bis auf minus acht Grad. Der Freitag bringt Wolken und südlich der Börde leichten Schneefall bei bis zu minus drei, im Harz bei bis zu minus sechs Grad.