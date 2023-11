Öl aus gesunkenen Kuttern verschmutzt Unterwarnow

Mehr zum Thema

Appelle zum Frieden am Volkstrauertag - Kritik an Pistorius Die Zerbrechlichkeit des Friedens ist das große Thema am diesjährigen Volkstrauertag in MV. Vielerorts versammelten sich Menschen zum Gedenken.

Zwei Verletzte bei Streit mit Glasflasche Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Rostocker Club hat ein 30-Jähriger mit einer Glasflasche gegen den Kopf eines Mitarbeiters geschlagen. Dabei wurde der 33-jährige Mitarbeiter mit der abgebrochenen Flasche im Gesicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch der 30-jährige Angreifer zog sich Verletzungen im Gesicht und an der Hand zu. Nach Angaben der Polizei sei der Mann augenscheinlich alkoholisiert gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.