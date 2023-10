Ökonom fände Staatshilfe für Siemens Energy problematisch

Mehr zum Thema

Moderne „Le nozze di Figaro“ feiert Premiere in Staatsoper Eine außergewöhnliche Oper im Fetisch-Chic: Mit Le nozze di Figaro hat am Montag die neue Spielzeit des Münchner Nationaltheaters begonnen. Die Inszenierung des Lustspiels von Wolfgang Amadeus Mozart setzt die uralte Geschichte um Macht, Liebesdreiecke und Intrigen in ein modernes Sextett mit Lagerhausatmosphäre.