Öffentliche Aufträge: Nachhaltigkeit soll verstärkt werden

Hinweisportal zu tödlichem Unfall mit Fahrerflucht Nach dem tödlichen Unfall in Delmenhorst fahnden die Ermittler weiter nach dem Fahrer oder der Fahrerin des Unfallwagens. Zeugen können Hinweise nun anonym über ein Online-Portal melden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mensch am Steuer war am Sonntagabend nach dem Aufprall geflohen, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Für den 58-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Niedersachsen geht Partnerschaft mit ukrainischer Region ein Niedersachsen geht eine Partnerschaft mit der ukrainischen Region Mykolajiw ein. Der Partnerschaftsvertrag soll kommende Woche Montag unterzeichnet werden, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Vor Kriegsbeginn lebten in der Region demnach rund 1,1 Millionen Menschen, davon knapp eine halbe Million in der gleichnamigen Hauptstadt.

