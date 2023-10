Ochse wird auf Straße in der Oberpfalz erfasst und stirbt

Mehr zum Thema

Diözesanmuseum Freising mit Franziskus-Gemälden und Smith Der Heilige Franziskus und Werke der Künstlerin Kiki Smith stehen im Mittelpunkt zweier Ausstellungen im Diözesanmuseum Freising. In der Schau San Francesco - Der Heilige aus Assisi seien hochkarätige Leihgaben aus italienischen Museen zu sehen, von frühesten Darstellungen aus dem 13. Jahrhundert bis zu Werken aus heutiger Zeit, teilte das Museum zum Start am Sonntag mit. Kiki Smith zeigt ihre Werke in der Ausstellung Empathy. Zudem wurde eine von ihr gestaltete Kapelle eingeweiht: Mary's Mantle, gewidmet der Schutzmantelmadonna.

Motorradfahrer verliert Kontrolle: 20-Jährige verletzt Ein 24-Jähriger hat in Kaufbeuren die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gegen die Leitplanke geprallt - seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die 20-Jährige wurde durch den Aufprall am Samstag über die Leitplanke in die Böschung geschleudert, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 24-Jährige schlitterte über die Straße und blieb leicht verletzt im Graben liegen. Die beiden kamen in Krankenhäuser.