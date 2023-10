Oberleitungsstörung: Ausfälle bei der Bahn in Stuttgart

Mehr zum Thema

Bei Wahl in der Schweiz zeichnet sich Rechtsruck ab Bei der Parlamentswahl in der Schweiz am Sonntag zeichnet sich Hochrechnungen zufolge ein Rechtsruck ab. Die schon seit mehr als 20 Jahren wählerstärkste Rechtsaußen-Partei SVP legte nach einer Hochrechnung der Zeitung NZZ landesweit noch stärker als in Umfragen erwartet zu - um mehr als vier Prozentpunkte und könnte damit auf rund 30 Prozent der Stimmen kommen. Die Grünen büßten nach der Hochrechnung etwa im gleichen Umfang ein.

VfB Stuttgart muss „einige Wochen“ ohne Guirassy auskommen Torjäger Serhou Guirassy wird dem VfB Stuttgart einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der beste Torschütze der Fußball-Bundesliga zog sich beim 3:0-Auswärtserfolg gegen den 1. FC Union Berlin eine kleine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zu, wie die Schwaben am Sonntag mitteilten. Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung er zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren, sagte Sebastian Hoeneß.