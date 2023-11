Oberleitung beschädigt: Züge bei Hamburg-Hannover verspätet

Mehr zum Thema

Sturmflut an Nordsee und Elbe: Fischmarkt überschwemmt Das windige Wetter und das Hochwasser in der Nordsee haben bereits in der Nacht für überschwemmte Ufer gesorgt. Noch mehr Wasser an Land wird an der Nordsee und der Elbe aber erst noch erwartet. Experten warnen vor einer Sturmflut.

Nasses und stürmisches Wetter in Niedersachsen und Bremen Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt zum Ende der Woche nasskalt und wechselhaft - und stürmisch. Tagsüber werde der Nordwestwind aufleben, an der Nordsee seien einzelne orkanartige Böen um 110 Stundenkilometer oder Windstärke 11 möglich, kündigte der Deutsche Wetterdienst am Freitag an. Zum Abend werde der Wind von Osten her nachlassen, im Binnenland seien verbreitet Windböen um 60 Stundenkilometer zu erwarten - das entspricht den Windstärken 7 bis 8. Im Oberharz werde es zunehmend winterlich, in der Nacht zum Samstag seien verbreitet Frost und Glätte möglich, außerdem weitere Schauer, zunehmend als Schnee.