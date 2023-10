Oberdorf verlängert Vertrag in Düsseldorf

Mehr zum Thema

Lobrecht erhält Comedypreis: Erfolgreichstes Live-Programm Der Deutsche Comedypreis 2023 in der Kategorie Erfolgreichstes Live-Programm geht an Felix Lobrecht. Für sein Programm All you can eat seien in diesem Jahr die meisten Tickets aller deutschen Live-Comedyshows verkauft worden, teilte Daniela Mayer, Leiterin des Cologne Comedy Festivals, am Mittwoch mit. Das von der Produktionsfirma Brainpool betriebene Festival ist Stifter und Ausrichter des Preises.