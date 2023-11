Oberbürgermeister diskutieren über Lage der Kliniken

Mehr zum Thema

Mann stirbt bei Unfall auf Autobahn: 29-Jähriger in U-Haft Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 33 nahe Borgloh im Landkreis Osnabrück sitzt der mögliche Unfallverursacher in Untersuchungshaft. Noch am Montagabend hätten sich bei der Polizei zwei Männer gemeldet - einer von ihnen sei offensichtlich der zuvor geflüchtete 29 Jahre alte Autofahrer gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der andere Mann sei sein Arbeitgeber gewesen. Dieser habe von der öffentlichen Fahndung gehört und sei mit dem jungen Mann zur Polizei gegangen. Nach ersten Vernehmungen wurde der 29-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen U-Haftbefehl.