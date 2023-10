Obduktion: 21-Jähriger Neubrandenburger starb an Brust-Stich

Mehr zum Thema

Durchsuchungen wegen Menschenhandels: 54-Jähriger gefasst Zoll und Polizei haben in Neubrandenburg einen 54-jährigen Mann wegen des Verdachts des Menschenhandels festgenommen. Der Mann soll illegal junge Erwachsene aus seiner Heimat Vietnam nach Deutschland eingeschleust haben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. In der Region Neubrandenburg habe der 54-Jährige die Eingeschleusten dann in unterschiedlichen Geschäften, darunter Nagelstudios, unter illegalen Bedingungen arbeiten lassen und dabei ausgebeutet. An der Durchsuchung von Geschäftsräumen und Wohnungen in der Neubrandenburger Innenstadt waren am Dienstag neben Kriminalpolizei auch Steuerfahnder, Ausländerbehörde sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei beteiligt.