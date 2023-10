Auch wenn über die Hintergründe der Tat noch kaum etwas bekannt ist, bereitet Root das junge Alter der Täter Sorge. Zu möglichen Gründen sagt er: „Ich bin kein Analytiker, aber ich glaube, dass die zügellose, unkontrollierte Smartphone-Nutzung dazu beiträgt, dass Kinder und Jugendliche immer gewaltbereiter werden.“

Lesen Sie auch: Jugendliche sollen Obdachlosen in Horn erstochen und Tat gefilmt haben

Der Familienvater prangert „Medienüberfluss und Gewaltverherrlichung“ an. Zudem stört ihn, dass so viele Kinder Videos aus der Deutsch-Rap-Szene konsumieren und teilen, in denen es überwiegend um Gewalt und Beleidigungen gehe und das auch noch gefeiert werde. „Die Hemmschwelle gegenüber Gewalt ist mittlerweile im Keller.“