Obdachloser in Hellersdorf getötet: Verdächtiger gefasst

Polizei

Ein 63-jähriger Mann aus dem Obdachlosenmilieu ist am Mittwochabend in Berlin-Hellersdorf getötet worden. Mutmaßlicher Täter war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 44-jähriger Mann, der ebenfalls zum Obdachlosenmilieu gehört, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Er wurde nahe dem Tatort festgenommen.

Die Leiche des 63-jährigen Mannes wurde gegen 23.00 Uhr in einer Grünanlage in der Stendaler Straße gefunden. Wiederbelebungsversuche durch Sanitäter bleiben ohne Erfolg. Aus den Verletzungen schloss die Polizei auf ein Tötungsdelikt. B.Z. und Bild-Zeitung berichteten von massiven Kopfverletzungen. Erste Zeugenaussagen führten zu dem 44-jährige Verdächtigen. Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt.