Obdachlosenhilfen rüsten sich für die kalte Jahreszeit

In den größeren Städten in Thüringen läuft die Kältehilfe für Obdachlose an. Das Amt für Soziales ist gut auf den Winter vorbereitet, sagte ein Sprecher der Stadt Erfurt. Auch Weimar, Jena, Meiningen und Altenburg sowie die Caritas im Bistum Erfurt, die Tagestreffs in Erfurt, Leinefelde und Eisenach unterhält, sehen sich für die kalte Jahreszeit gut aufgestellt.

In Erfurt soll am 6. Dezember das Restaurant der Herzen der evangelischen Stadtmission öffnen. In anderen Kommunen bieten Tagestreffs oder ähnliche Angebote eine Unterstützung für kalte Tage. Die Notübernachtungsangebote seien in der Regel gut ausgelastet, bei einem unerwartet höheren Bedarf gebe es aber noch Reserven, hieß es übereinstimmend.

In keiner der befragten Kommunen wurde ein signifikanter Anstieg der Obdachlosenzahlen beobachtet. Lediglich Erfurt berichtete von einem leichten Anstieg bei Notübernachtungen von alleinstehenden Frauen. In Meiningen habe die Auslastung der Notunterkunft in den vergangenen Jahren sogar abgenommen, erklärte eine Sprecherin. Die Gründe dafür seien nicht bekannt.