Der Telekommunikationsanbieter O2 teilte am Montag in München mit, dass Kunden ab dem 10. Oktober im „Standalone“ surfen, auch „5G-Plus“ oder „5G SA“ genannt. Damit ist gemeint, dass sowohl bei den Antennen als auch im Kernnetz durchgängig 5G-Technologie genutzt wird - dadurch steigen die ohnehin schon hohen Geschwindigkeiten noch weiter und es wird nahezu Echtzeitkommunikation ermöglicht. Manche sprechen auch von „echtem 5G“. Bisher setzte O2 in einer Art Vorstufe zum reinen 5G auch auf 4G/LTE-Technologie im Kernnetz.

Doch es gibt einen fetten Nachteil: Denn lange nicht alle Endgeräte unterstützen auch den Antennenstandard. Heißt das jetzt für die Nutzer, dass sie ihr Handy nicht mehr nutzen können? Nein. Denn die Antennenstandorte, die jetzt auf „Standalone“ umgestellt werden, funken vorerst weiter in der ‚normalen‘ 5G-Hybridversion. Es muss also niemand Angst haben, bald kein mobiles Internet mehr zu haben.