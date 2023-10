Nutrias sollen weiterhin ganzjährig bejagt werden dürfen

Mehr zum Thema

Bund der Steuerzahler stellt Schwarzbuch vor Der Bund der Steuerzahler stellt am Dienstag (11.00 Uhr) sein sogenanntes Schwarzbuch in Hannover vor. Darin listet der Verein jährlich Fälle auf, in denen seiner Auffassung nach öffentliche Mittel in Niedersachsen und Bremen verschwendet wurden. Ziel des Verbandes ist nach eigenen Angaben unter anderem, Steuern und Abgaben zu senken und die Verschwendung von Steuereinnahmen zu stoppen.

Hofbibliothek der Marienburg kehrt nach Niedersachsen zurück Das einst verlorene kulturelle Erbe des Schlosses Marienburg kehrt nach Niedersachsen zurück: Für rund 100.000 Euro ist die Hofbibliothek des Welfenschlosses südlich von Hannover zurückgekauft worden - über 500 Bücher und Manuskripte. Der Ankauf in diesem Umfang sei ein Riesenerfolg, sagte Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD) am Montag in Pattensen bei Hannover. Zum Schatz der Marienburg zählten teils spektakuläre Einzelstücke. Die Präsidentin des niedersächsischen Landesarchivs, Sabine Graf, sprach von einem Glücksfall für das Land Niedersachsen. Die Sammlung stamme aus dem 18. bis 20. Jahrhundert.