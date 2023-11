Nur wenige Teilzeit-Studierende in Thüringen

Thüringer Studentinnen und Studenten absolvieren ihr Studium meist in Vollzeit. Dabei gibt es einer neuen Studie zufolge auch viele Teilzeit-Angebote im Land. Eine Hochschule sticht bei deren Anteil heraus.

In Thüringen absolvieren vergleichsweise wenige Studierende ihr Studium in Teilzeit. Das geht aus Zahlen einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor. Demnach studieren rund 4500 der knapp 136 000 Studentinnen und Studenten in Teilzeit. Das entspricht einer Quote von 3,3 Prozent zum Wintersemester 2022/23 und einem Rückgang um 0,4 Prozentpunkte. Im bundesweiten Vergleich liegt der Freistaat damit auf Rang 12. Den Studienautoren zufolge habe vor allem die IU Internationale Hochschule einen Einfluss auf die Teilzeitquote. Dort seien mehr als 87.000 Studierende am Standort Erfurt registriert - und davon 2479 in Teilzeit.

Die Studierenden wurden in der Erhebung nicht nach ihrem Wohnort, sondern nach ihrem Studienort erfasst. Die Auswertung basiert auf den aktuellsten Angaben des Statistischen Bundesamtes. Neuere Daten liegen nicht vor. Bundesweit betrug die Teilzeitstudenten-Quote 7,6 Prozent.

Die Quote an Teilzeitstudiengängen stieg in Thüringen von 269 im Jahr 2020 auf 421 im vergangenen Jahr. Demnach liege der Freistaat mit einem Teilzeitanteil von 52,3 Prozent im bundesweiten Vergleich auf Platz drei - hinter dem Saarland und Hamburg. Demnach können an den Thüringer Universitäten 68,6 Prozent der Studienangebote in Teilzeit studiert werden.

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) mit Sitz in Gütersloh ist eine gemeinsame, gemeinnützige Tochter der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) der staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland.