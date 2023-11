Nur wenige Demonstrationen in Brandenburg

Mehr zum Thema

Bericht: Signa stoppt Bauprojekte in Berlin Der mit Problemen kämpfende Immobilienkonzern Signa hat einem Bericht des Tagesspiegels zufolge sämtliche Bauprojekte in Berlin gestoppt. Dazu gehören etwa die Karstadt-Standorte am Hermannplatz und im Wedding sowie das Projekt Glance in der Franklinstraße (Charlottenburg). Der Tagesspiegel bezog sich bei seinem Bericht am Mittwoch auf Unternehmenskreise. Eine Bestätigung von Signa gab es nicht.