Nur noch Rosaflamingos in Tierpark dank neuer Gen-Analyse

Warnstreiks an Hochschulen, Theatern und Unikliniken Mit Warnstreiks und Aktionen an bundesweit 50 Hochschulen - darunter in Augsburg, Erlangen und München - haben Beschäftigte am Montag bessere Bezahlung gefordert. Im Tarifstreit für die Angestellten der Länder fordert die Gewerkschaft Verdi 10,5 Prozent Gehaltserhöhung, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Außerdem soll ein bundesweiter Tarifvertrag für Hilfskräfte an Hochschulen durchgesetzt werden.

Nicht ansprechbarer Mann aus der Rott geborgen Ein nicht ansprechbarer Mann ist aus der Rott in Niederbayern geborgen worden. Ein Autofahrer hatte den treibenden Körper am Montag bei Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Umstände, wie der 70-Jährige in den Fluss gelang, waren zunächst nicht bekannt. Den Angaben zufolge könnte er zuvor mit seinem Fahrrad in der Nähe unterwegs gewesen sein. Zur weiteren Behandlung brachten Rettungskräfte den Senior ins Krankenhaus. Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittler bitten nun um Hinweise von Zeugen.