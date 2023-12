Nur noch etwas Schnee oder Regen in Bayern erwartet

Mehr zum Thema

Bahnverkehr in Bayern weiterhin stark eingeschränkt Nach dem Wintereinbruch ist der Münchner Hauptbahnhof weiterhin nur stark eingeschränkt im Betrieb. Die Deutsche Bahn (DB) erwartete am Montagmorgen eine hohe Auslastung der Züge und rät dazu, Reisen von und nach München zu verschieben. Unter anderem gab es noch keine Verbindungen zwischen der Landeshauptstadt und Innsbruck, Salzburg und Zürich. Zusätzlich waren weniger Fernverkehrszüge im Einsatz.

Landesgartenschau in Wangen nimmt langsam Gestalt an Im kommenden Jahr richtet Wangen im Allgäu die Landesgartenschau aus. Rund 500.000 Besucher werden erwartet. Doch läuft bei den Vorbereitungen alles glatt?