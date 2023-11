Nur jeder dritte Fußgänger fühlt sich in Köln sicher

Mehr zum Thema

Tödlicher Pyro-Unfall: Mutmaßlicher Verkäufer vor Gericht Nach dem Tod eines Mannes bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Hennef bei Bonn steht ein mutmaßlicher Verkäufer illegaler Pyrotechnik ab heute vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen unter anderem fahrlässige Tötung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vor. Er soll in sozialen Netzwerken einen regen Handel mit illegalem Feuerwerk betrieben haben. Darunter seien sogenannte Kugelbomben gewesen. Ein 37-jähriger Mann habe dadurch am Neujahrstag 2022 schwerste Gesichtsverletzungen erlitten, an denen er starb. Ein weiterer Mann sei verletzt worden.