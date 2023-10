Nürnberger Christkind: Bevölkerung darf Vorauswahl treffen

Mehr zum Thema

Forschungsstelle hofft auf Kehrtwende mit Felchenfangverbot Die Fischereiforschungsstelle in Langenargen am Bodensee hofft auf eine Kehrtwende beim Felchenbestand durch das beschlossene Fangverbot. Die Lage sei ziemlich schlimm, sagte der Leiter der Forschungsstelle, Alexander Brinker. Die Fische haben zu wenig Fettreserven, sie sind viel zu schlank für ihre Körperlänge und erzeugen zu wenig Nachwuchs, so der Experte weiter. Wir hoffen auf den Turnaround.