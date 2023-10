Nürnberg will Grippe trotzen - Coach: „Brauchen 100 Prozent“

Eine Grippewelle hatte den 1. FC Nürnberg erfasst. Reicht die Power von Cristian Fiéls Mannschaft gegen Hertha BSC?

Trotz einer gerade erst überstandenen starken Grippewelle hofft der 1. FC Nürnberg auf genug Energie für das schwere Heimspiel gegen Hertha BSC. Trainer Cristian Fiél räumte zwei Tage vor der Partie der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hauptstadtverein am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zwar ein: Wir können noch nicht bei 100 Prozent sein. Aus seinem Team waren in der vergangenen Woche teilweise mehr als ein halbes Dutzend Leute - einschließlich des Chefcoaches selbst - heftig erkrankt. So in der Art und Weise hatte ich das noch nicht, berichtete Fiél am Freitag und klang immer noch verschnupft.

Dennoch fordert er von seinen Schützlingen gegen die formstarken Berliner vollen Einsatz. Wir brauchen gegen jede Mannschaft 100 Prozent, stellte der Trainer klar, und das erwartet ich gegen jede Mannschaft. Hertha sei ähnlich einzuschätzen wie Tabellenführer St. Pauli, der dem Club vor der Länderspielpause eine 1:5-Niederlage zugefügt hatte. Das ist eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitkämpft, warnte Fiél.

In der Tabelle sind Nürnberg und Hertha punktgleich - wegen des Torverhältnisses aber dennoch vier Plätze getrennt. Mit einem Sieg könnte der FCN am Team von Coach Pal Dardai vorbeiziehen und in die obere Hälfte des Klassements klettern. Nürnberg ging auf Tabellenplatz 13 in den zehnten Spieltag der 2. Liga.

Neben dem länger verletzten Christopher Schindler fehlen den Franken auch Angreifer Joseph Hungbo, dessen schwere Adduktorenverletzung laut Fiél ohne Operation behandelt wird, Mittelfeldspieler Johannes Geis (Muskelfaserriss) und Verteidiger James Lawrence (muskuläre Probleme). Stürmer Daichi Hayashi steht vor einem Comeback.