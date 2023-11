Nürnberg verliert in Stuttgart: Reservisten treffen

Mehr zum Thema

Tiertransporter mit 20 Rindern umgekippt In Mittelfranken ist ein Tiertransporter umgekippt und ein Fahrer dabei leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, mussten bei dem Unfall am Donnerstagmorgen im Landkreis Ansbach rund 20 Rinder geborgen werden. Nach den Angaben kamen sich auf einer Verbindungsstraße bei Weitlingen zwei Laster entgegen. Als diese jeweils nach rechts ausweichen wollten, kippte der Viehtransporter um. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Rinder konnten unverletzt geborgen und in einen anderen Viehtransporter umgeladen werden.